2月14日、東京競馬場で行われた10R・銀蹄ステークス（4歳上3勝クラス・ダ1400m）は、武豊騎乗の5番人気、ストレングス（牡5・栗東・寺島良）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にメイショウハチロー（牡4・栗東・福永祐一）、3着にトクシーカイザー（牡6・美浦・小島茂之）が入った。勝ちタイムは1:23.4（良）。

1番人気で大野拓弥騎乗、ヴァンドーム（牡5・栗東・安田翔伍）は4着、2番人気で横山武史騎乗、ベンヌ（牡4・美浦・久保田貴士）は、11着敗退。

武豊騎乗の5番人気、ストレングスが好位から抜け出して快勝。オープン入りを果たした。レースでは好スタート好ダッシュでハナを奪う勢い。2番手に収まると終始手応えは良さそうで、直線半ばから先頭に立った。後続が追い上げてくる様子もなく最後は2馬身半差の完勝。先々が楽しみな勝ちっぷりだった。

ストレングス 19戦4勝

（牡5・栗東・寺島良）

父：シニスターミニスター

母：ローレライ

母父：ゴールドアリュール

馬主：ノースヒルズ

生産者：ノースヒルズ