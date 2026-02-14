¸ÅºäÂçËâ²¦¡¡£Å¥Æ¥ì¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É¡×£³·î½ªÎ»¤Ë´¶³´¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÏÅ·ºÍ¤À¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡££Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤¬£³·î£²£·Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸ÅºäÂçËâ²¦¤Ï¡Ö£²£µÇ¯´Ö»Ò¶¡Ã£¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¿¥Ó¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤È¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¤µ¤ó¤Ï£²£µÇ¯´Ö¡¢ÃæÅÄ¤¢¤¹¤ß¡¢¶â»Òµ®½Ó¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ê¤É¤Ï£²£°Ç¯¶á¤¯¡Ä²¶¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç£²£°£±£¹Ç¯£²·î¤«¤é£·Ç¯¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊüÁ÷¤ò¶î»È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢·¯Ã£¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤¦ÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡¢Å¬Åö¤Ç¤¯¤À¤é¤Ê¤¯¤ÆºÇ¹â¤ÇºÇÀèÃ¼¤Ç°¦¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡ÖËÍ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£³·îËö¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ï²Â¶¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¤»¤¤¤³¤¦¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡·¯¤¿¤Á¤ÏÅ·ºÍ¤À¡ª¡¡¤½¤¦¤À¤è¡¢·¯¤¿¤Á¤ÏÅ·ºÍ¤Ê¤Î¤À¤è¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£