²­µÜ»²ÇÒ¤Ç¡¢»â»ÒÆ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º¸ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢²­Æì¡¦ÆáÇÆ¥­¥ã¥ó¥×Á°¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²­µÜ»²ÇÒ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Ëµå¾ì¶á¤¯¤Î²­µÜ¤òË¬¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤é¤Ï¡¢¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»²ÇÒ¡£¥­¥ã¥ó¥×¤Î´°Áö¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢É¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡»²ÇÒ¸å¤Ë¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î»â»Ò¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤Ç»â»Ò¤ËÆ¬¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î­à¥¿¡¼¥²¥Ã¥È­á¤Ï¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤À¤Ã¤¿¡£Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç»â»Ò¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Á¡ÖÀöÎé¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£

¡¡¹±Îã¹Ô»ö¤ò½ª¤¨¡¢Áª¼ê¡¦¼óÇ¾¿Ø¤¬¶­Æâ¤Î³¬ÃÊ¤ò²¼¤í¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¹Ó¤Ö¤ë»â»Ò¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»â»Ò¤Ï»Ø´ø´±¤Îº¸ÏÓ¤ò¡Ö¥¬¥Ö¥ê¡×¤È­à´Ý°û¤ß­á¡£ÆÍÁ³¤Î»â»Ò¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¤¸¤Ã¤È»â»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¡£ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡£