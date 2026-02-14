¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¹±Îã¤Î²µÜ»²ÇÒ¡¡µÈÃû¤Ê¤Î¤«¡©½ªÎ»¸å¤Ë»â»Ò¤¬º¸ÏÓà´Ý°û¤ßá
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×Á°¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²µÜ»²ÇÒ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬Á°¤Ëµå¾ì¶á¤¯¤Î²µÜ¤òË¬¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤é¤Ï¡¢¸·¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»²ÇÒ¡£¥¥ã¥ó¥×¤Î´°Áö¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢É¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»²ÇÒ¸å¤Ë¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î»â»Ò¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£¼Ùµ¤¤òÊ§¤¤¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦°ÕÌ£¤Ç»â»Ò¤ËÆ¬¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Îà¥¿¡¼¥²¥Ã¥Èá¤Ï¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐÄÍ¤À¤Ã¤¿¡£Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç»â»Ò¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Á¡ÖÀöÎé¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¹±Îã¹Ô»ö¤ò½ª¤¨¡¢Áª¼ê¡¦¼óÇ¾¿Ø¤¬¶Æâ¤Î³¬ÃÊ¤ò²¼¤í¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¹Ó¤Ö¤ë»â»Ò¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»â»Ò¤Ï»Ø´ø´±¤Îº¸ÏÓ¤ò¡Ö¥¬¥Ö¥ê¡×¤Èà´Ý°û¤ßá¡£ÆÍÁ³¤Î»â»Ò¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¡¢ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¤¸¤Ã¤È»â»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¤¤¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¡£ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡£