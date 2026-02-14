ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプは１３日の決勝で、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。

前回北京大会の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、日本勢が２大会連続で制した。山田琉聖（ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得し、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は４位。連覇と４大会連続のメダル獲得が懸かった平野歩は７位だった。

１９歳の山田は、平野歩、戸塚、平野流の実力者３人を「化け物」と表現する。代表選考で最後の五輪切符をつかんだ「４番目の男」が大仕事をやってのけた。

山田はハーフパイプの花形である高回転技だけを追い求めることはしない。自分の強みを「誰ともかぶらない個性的な技たち」と言う。他の代表３人とも一線を画す異端の存在だ。

決勝１回目。逆足を前にするスタンスの「キャブダブルコーク１４４０」（縦２回転、横４回転）を最初に決めてからが本領発揮。長い滞空時間で前方に２回宙返りする「ダブルマックツイスト」、後方宙返りに横回転も加えた「ダブルアーリーチャック」といった代名詞のトリックを披露。高さもある独創的なルーチンは９２・００点を得て、銅メダルをつかんだ。

札幌市出身で、現在は新潟にあるスノーボードなどの専門学校で技を磨く。昨季に頭角を現し、昨年１２月のワールドカップで初優勝して臨んだ初の五輪だ。ハイレベルな争いになった決勝で「自分のルーチンを貫いて３番になれたのは純粋にうれしい」と語り、「高回転技がバンバン出る中、表彰台に立てたのはすごく価値がある」と破顔した山田。さらに実績を積み重ね、自身が「化け物」と呼ばれる日もそう遠くはないかもしれない。（小沢理貴）