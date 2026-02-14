BAKE CHEESE TARTから桜香る春限定タルトが登場♡

北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」から、春限定の新作「焼きたてタルト ふわり桜チーズ」が2026年3月1日（日）より登場します。淡いピンクのビジュアルと、ふわりと広がる桜の香りが魅力の一品。春の訪れを感じさせる味わいは、ピクニックやお花見スイーツにもぴったりです♡心まで華やぐ季節限定のチーズタルトをお見逃しなく。

ふわり桜が香る春の新作

「焼きたてタルト ふわり桜チーズ」は、北海道産マスカルポーネチーズとクリームチーズをブレンドしたオリジナルムースに、ほんのりピンク色の桜ホイップを重ねた春限定フレーバー。

仕上げに桜フレークをトッピングし、まるで桜が咲き誇るような華やかな見た目に仕上げています。

花型のココアタルト生地と、なめらかでコク深いミルキーなチーズムースが絶妙にマッチ。やさしく甘じょっぱい桜の風味がふわっと広がり、ひとくちで春気分を楽しめます♪

行楽シーズンにぴったり

少しずつ温かさが増す春は、お出かけやお花見の機会も増える季節。手軽に楽しめる個包装のチーズタルトは、ピクニックのおやつや差し入れにもおすすめです。

満開の桜を思わせる淡いピンクカラーは、写真映えも抜群。大切な人とシェアしながら、春のひとときをより特別なものにしてくれます。

商品概要

焼きたてタルト ふわり桜チーズ



価格：378円（税込）／1個

販売店舗：「BAKE CHEESE TART」全国の店舗／「BAKE the SHOP」全国の店舗

販売期間：2026年3月1日（日）～2026年4月14日（火）※なくなり次第終了となります。

※「新宿髙島屋店」のみ、2026年2月27日（金）より先行発売いたします。

桜スイーツで春を先取り♡

チーズのコクと桜のやさしい香りが重なり合う「焼きたてタルト ふわり桜チーズ」。見た目も味わいも春らしさ満点の限定スイーツは、自分へのご褒美にも、季節の手土産にもぴったりです。

今だけの特別な味わいを、BAKE CHEESE TARTでぜひ楽しんでみてください。春の甘いひとときをどうぞ♡