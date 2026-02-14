ミラノ・コルティナオリンピックは１３日に行われたフィギュアスケート男子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１７６・９９点となり、２大会連続の銀メダルを獲得した。

ＳＰ９位だった佐藤駿（エームサービス）は銅メダル。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位だった。ＳＰ５位だったミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が逆転優勝し、ＳＰで首位だったイリア・マリニン（米）はミスが目立ち、８位だった。

佐藤にとって夢のような時間だった。切り札の４回転ルッツ、４回転―３回転の連続トウループなどを決めて、初出場で銅メダルを獲得。「信じられない気持ち」と声を弾ませた。

４年前は「どん底」にいた。２０２１年に肩を痛め、年明けに手術を受けた。同じ頃、２２年北京五輪では同世代の鍵山が銀メダルを獲得した。「優真は思っていた通り（すごい演技）だった。自分も早くあの舞台に立てるように力を伸ばしたいと思った」。しかし現実は違った。練習を再開できたのは約３か月後で「どう状態を上げていいのかもわからない。当時は日本代表のジャージーを着られるなんて思えなかった」と振り返る。

世界選手権出場など成長を遂げたが、昨年６月に足首を負傷した。「なぜまた五輪シーズンに、と思った」。それでも焦らず、できる治療とトレーニングを地道に続けた。「けがをしてよくはなかったけど、（２２年の）経験が生きた」。心身ともにタフさを増した。

この日、４回転ジャンプは全て決め、「練習からミスのない演技を積み重ねてきていた。それを出すことができてよかった」。諦めず歩みを進め、五輪の表彰台にたどり着いた。（岡田浩幸）