ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子が14日、競技会場のミラノ・アイススケートアリーナで調整した。

日本勢は坂本花織（シスメックス）、中井亜美（TOKIOインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の全選手が参加。現地時間の午前9時30分から40分間、練習をした。

千葉は曲かけでフリー「ロミオとジュリエット」を調整。冒頭でフリップ―トーループの連続3回転を降りるなど、3回転サルコーの着氷が乱れた以外は大きなミスなく滑りきった。不完全燃焼に終わった1月下旬の四大陸選手権から練習を重ね、状態を上げてきた。

「ジャンプの感覚に一貫性というか“どう動いたらいいか”というのがずっとある感じなので。感覚にフォーカスして、いい練習ができていると思います」

前夜は3選手そろって男子フリーを観戦。千葉自身、初めて迎える五輪を前に、その空気を肌で感じた。

「“緊張するだろうな”“こういう気持ちなら落ち着いてできるかな”というのをイメージしながら見ていた。ドキドキ、ハラハラもしたけど、一方で冷静に見ている自分もいて、凄く勉強になりました。五輪は一つの試合という捉え方がある反面、特別な舞台という面も持ち合わせているので。どちらかに考えを偏らせることもなく、今までの悔しかったロミジュリも、うれしかったロミジュリも、全部濃縮して。自分ならではの醍醐味（だいごみ）をしっかりと見せられるようにしたい」

最初に披露するSP「ラストダンス」に関しても「この曲は間違いなく盛り上がるというのが昨日の感触で分かったので。自分のエンジンをしっかりと吹かせられるようにしたい」と抱負を口にした千葉。本番に向けて調整を続ける。