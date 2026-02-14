南鳥島（東京都）沖でレアアース（希土類）を含む泥の試掘を成功させた海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が１４日、約１か月の航海を終え、静岡市の清水港に帰港した。

今後、回収した泥に含まれるレアアースの種類や量などを分析し、来年２月の本格試掘に向けた基礎データとして役立てる。

ちきゅうは１月１２日に同港から出発し、今月１日未明、南鳥島の南東沖約１５０キロ・メートルの排他的経済水域（ＥＥＺ）内で、水深約５７００メートルの深海底から初めて泥を船上に引き上げた。試掘は約２日間かけて場所を変えながら３か所で行われた。今後、回収した泥の量や成分を調べる。この海域の泥には、電気自動車のモーターなどに使うネオジムやジスプロシウムなどのレアアースが豊富に含まれていることが、事前の調査で分かっている。

一連のプロジェクトは、内閣府の大型研究プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）」の一環。清水港では、海洋機構や地元支援団体の関係者らが拍手で出迎え、船長らに花束が手渡された。両手を振って船を出迎えたＳＩＰの石井正一プログラムディレクターは「まさに歴史的快挙。今後は南鳥島レアアースの生産技術の加速化を進めたい」と語った。

今回、船から海底にパイプを延ばして泥を回収する装置が水深６０００メートル近い深海でも問題なく稼働することを確認できたため、来年２月の本格試掘では１日最大３５０トンの採取を目指す。その結果を踏まえ、２０２８年３月までに採算性に関する報告書をまとめる。

レアアースはハイテク産業に不可欠な素材だが、生産量の大半を中国が握っており、調達先の多角化が課題となっている。