½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë1²óÀï¤òÀï¤Ã¤¿ÃæÈø½Õ¹áÁª¼ê(±¦)¤ÈÆ£ÌÚÆüºÚÁª¼ê(º¸)(¼Ì¿¿¡§Imagn/¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥­¡¼ ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë ½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë 1²óÀï(Âç²ñ9ÆüÌÜ/¸½ÃÏ14Æü)

1²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÈø½Õ¹áÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

ÃæÈøÁª¼ê¤Ï1²óÀï¡¢Æ£ÌÚÆüºÚÁª¼ê¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¡£³ê¤ê½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë2¿Í¤È¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢16-19¤ÇÆ£ÌÚÁª¼ê¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È2¿Í¤ÇÊú¤­¹ç¤¤·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¶¥µ»¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÈøÁª¼ê¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Æ£ÌÚÁª¼ê¤È¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ÎÎÏ¤¬½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈºòÆü¤ÎÌë¤«¤é¤º¤Ã¤È¶½Ê³¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤­¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ï¡Ö¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª¡Ù¤È°ì¸À¸ò¤ï¤·¡¢Ç®¤¤¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤ÆÃæÈøÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Ø´¶¼Õ¡£

ºÇ¸å¤Ë¡Ö»î¹ç¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¡È½Õ¹á¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤ò¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤­¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£