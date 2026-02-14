お笑いコンビ見取り図（盛山晋太郎＝40、リリー＝41）が14日、大阪市の吉本興業本社で「紀州林業広め隊」報告会会見に出席した。

吉本と和歌山県が包括協定を結び、紀州林業の魅力を発信するため結成した「紀州林業広め隊」の報告会。名誉隊長を務める見取り図は、隊長のスマイル、和歌山県住みます芸人のわんだーらんど、和歌山県出身の吉本新喜劇の重谷ほたる、NMB48中川朋香とともに、林業の手伝いや林業従事者への取材の成果を報告した。

最も頑張って林業を広めた隊員をモルック対決で決定し、わんだーらんどがグランプリに選ばれた。

盛山は「林業にストーリーがあると思って木に触れあってほしい。今後20年、ふるさと納税は紀州林業にしかしません」といい、リリーは「名誉隊長っていうのがなじんできた。家を建てるときは和歌山の木しか使いません」と紀州林業愛を披露した。

リリーといえば、かねて交際中のフリーアナウンサー、今川菜緒（29）と年内にも結婚濃厚であることが報じられている。正月のお笑い特番では結婚に前向きな考えも示していたが、マイホームで一緒に住む人については「パッと思いついたのはオール阪神師匠」とひとボケ。交際については「全然普通です」と順調さをにじませながらも「結婚はどうか分からないけど、勝手に書くのは止めて。するときはちゃんと言いますから」と、報道後、会う人会う人から「おめでとう」と言われていることにとまどいを見せていた。