アイドルグループ、マジカル・パンチラインのメンバーとして活動してきた沖口優奈さんが、週刊SPA!2月17日号のグラビア企画「美女地図」に登場。デビュー10周年を機にグループ卒業を控える沖口さん。初写真集の発売が決定しており、沖縄で撮影された写真集未収録の厳選アザーカットが披露されました。



【写真】つるん陶器肌の沖口優奈さん

2016年にマジカル・パンチラインへ加入し、アイドルとしてのキャリアを積み重ねた沖口さん。2025年12月には、2026年4月16日に行われるデビュー10周年記念ワンマンライブをもってグループを卒業することを発表しました。



4月20日には待望のファースト写真集をリリース。週刊SPA!で公開されたのは、まん丸バストを見せつけるような大胆ポーズや肩をあらわにしたトップス＆ホットパンツというカジュアルなカットです。（撮影／田中智久 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／米丸友子 撮影協力／LECEB SESOKO VILLA）



沖口さんは自身のXで撮影画像を公開。「4月20日(月)に沖口優奈1st写真集の発売が決定しました！！ ずっと夢だった写真集！ほんっっっとうに嬉しいです！♡ 沖縄で撮影した爽やかで、大人なグラビアです！ 私の10年間のアイドル人生を詰め込んでもらい、そしてみんなが見た事無いような新しい私も見せられる写真集です！絶対ゲットしてください！！」と喜びをコメントしています。



【沖口優奈さんプロフィール】

1998年2月10日、大阪府生まれ。2016年にアイドルグループ、マジカル・パンチラインに加入。4月20日に1st写真集を発売する。最新情報はX（@YunaOkiguchiBox）