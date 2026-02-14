読むのが難しいと思う「奈良県の自治体」ランキング！ 2位「曽爾村」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡った冬の空気が心地よく、静かに春を待つ季節。古くからの由来を持つ地名は、文字の組み合わせからは想像できない独特の響きを持っており、知れば知るほどその奥深さに引き込まれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日、全国10〜70代の男女250人を対象に、「読むのが難しい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「奈良県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「全く読み方がわからないです。漢字が難しい」（40代女性／神奈川県）、「自分自身は近場なのでわかるが、この村を知らない人はいつもなんて読むかわからないと聞くから」（40代男性／奈良県）、「漢字の読みが一般的でなく、初見では判断しにくいためです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「橿の字が難しいので読み方が分からなかったから」（30代女性／石川県）、「漢字そのものが複雑で初見では読みづらいです」（40代男性／宮城県）、「規模が大きい地域なのに、かしはらと読むなんて知らなかった」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
(文:綾乃岬)
