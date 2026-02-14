女優でグラビアアイドルの福井梨莉華さん（21）が、『ボム3月号』（ワン・パブリッシング）限定版の表紙を飾りました。



【写真】裏表紙に登場した池本しおりさん

たわわな健康ボディと輝くような笑顔で、2026年のグラビア界でも注目を集める福井さん。今回のグラビアでも大迫力のボディを披露してくれてました。笑顔だけどどこか大人っぽい、こんなリリーも悪くない。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も必見です。



限定版の裏表紙は池本しおりさん。アイドルグループ「テラテラ」メンバーとしての活動だけでなく、ミニグラの大本命としてグラビアでも活躍中、2年ぶりとなる写真集の発売が3月26日に決定。その写真集からの衝撃カットをどこよりも早くボムで独占プレビュー！あどけない表情で、あんなところやこんなところまで惜しみなく披露。これは見逃せません。



【福井梨莉華さんプロフィール】

ふくい・りりか 2005年1月12日生まれ 岐阜県出身 スリーサイズ：B90W59H86 血液型：O型 2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で俳優デビュー。ドラマ『しあわせは食べて寝て待て』、『おいち不思議がたり』（NHK）、映画『ソーゾク』など。2024年からグラビアで各誌の表紙を飾る。1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）が発売中 公式X：@fukuiririka 公式Instagram：@fukuiririka



【池本しおりさんプロフィル】

いけもと・しおり 2002年12月15日生まれ 兵庫県出身 A型 身長150cm。「制コレ2020」のファイナリストに選出されデビュー。ミニマム×グラマラスで「ミニグラの超新星」と称された。2021年、アイドルグループ「テラス×テラス」のメンバーに。25年にグループ名が「テラテラ」に改名。セカンド写真集が3月26日に発売予定。公式X：＠teratera_shiori 公式Instagram：@shiori_ikemoto