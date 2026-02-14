もらったらうれしい「三重県のお土産」ランキング！ 2位「松阪牛 しぐれ煮」を抑えた1位は？【2026年調査】
まだまだ冷え込みが厳しい時期ですが、バレンタインが近づき街中には甘い香りが漂い始めていますね。大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美としても選びたくなるような、豊かな風味と歴史が詰まった名品をピックアップしました。
All About ニュース編集部は2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、もらったらうれしい「三重県のお土産」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「牛肉が好きなので牛肉と言えば松阪牛というのは有名なので選びました」（50代男性／兵庫県）、「自分では買わないし普段食べないモノなので、いただいたら嬉しいと思う」（30代女性／神奈川県）、「高級感もありますし、手軽に地元名物を食べられそうだからです」（30代男性／福岡県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ちょうど良い大きさで何個でも食べてしまうくらいおいしい」（40代女性／宮崎県）、「こんもり盛られたあんこがたまりません。職場や実家などで何回かお土産を食べたことがありますが、いつもあっという間になくなります」（40代女性／東京都）、「伊勢と言ったら赤福。ちょっと甘すぎる気もするが、赤福をもらうと『伊勢の土産だ』と嬉しい」（60代男性／大阪府）といった声がありました。
