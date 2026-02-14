貯金2700万円「納めてきた年金保険料は無駄じゃなかった」64歳男性のリタイア後の喜び
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住64歳男性のケースをご紹介します。
その理由として「テレビやSNSではいろいろと言われているが、私自身は穏やかで落ち着いた生活を送れている。また無欲なので特に何も感じない」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては「安い物を安い時に買って、不要になったら売ればよいと思う。今はメルカリやヤフオクなどさまざまな取引方法があるので、手軽に節約できる」と工夫をしている様子です。
今の生活での不満については「働かなくなったことにより怠惰になってきた。責任感のあることを行う機会が少なくなってきたので、虚無感を感じることが多くなった」とコメント。
一方で「今まで納めた年金保険料が無駄にならなかったと思える生活ができている。何かに追われることもなく残りの人生を楽しむことができている。パチンコを打ったり理由もなく散歩をしたりと、日常が楽しいと思えるときがきたのはうれしい限り」と今の自由な生活に喜びも感じられているようでした。
回答者プロフィール回答者本人：64歳男性
「穏やかで落ち着いた生活を送れている」今回の投稿者は年金を繰り上げ受給しているという64歳の男性。現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答。
その理由として「テレビやSNSではいろいろと言われているが、私自身は穏やかで落ち着いた生活を送れている。また無欲なので特に何も感じない」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「安い物を安い時に買って、不要になったら売ればよい」年金で足りない支出については「貯蓄からおろして」賄っているという投稿者。
年金生活においては「安い物を安い時に買って、不要になったら売ればよいと思う。今はメルカリやヤフオクなどさまざまな取引方法があるので、手軽に節約できる」と工夫をしている様子です。
「今まで納めた年金保険料は無駄にならなかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「もう少し自分のやりたいことを優先して生きればよかった。年をとるといくらお金があってもできることが少ない。若いうちに本当にやりたいことに打ち込んでから、お金のことを考えた方がよいと思う」と回答。
今の生活での不満については「働かなくなったことにより怠惰になってきた。責任感のあることを行う機会が少なくなってきたので、虚無感を感じることが多くなった」とコメント。
一方で「今まで納めた年金保険料が無駄にならなかったと思える生活ができている。何かに追われることもなく残りの人生を楽しむことができている。パチンコを打ったり理由もなく散歩をしたりと、日常が楽しいと思えるときがきたのはうれしい限り」と今の自由な生活に喜びも感じられているようでした。
