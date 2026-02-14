フィギュアスケート男子で2大会連続銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、初出場で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）がフリーの演技から一夜明けた14日、ミラノ市内のチームジャパンハウスで会見を行った。

佐藤は「（部屋に）帰ってようやく実感湧いてきた。たくさんのおめでとうというメッセージいただいて、それを見ながら眠りに就いた」と振り返った。同年代の鍵山とのダブル表彰台には「（三浦と）3人で切磋琢磨（せっさたくま）してきた。鍵山選手と一緒にメダルを獲れたことを誇りに思います」と話した。

同じアイスリンク仙台から育った憧れの羽生結弦さんも立った表彰台に上り「本番前に羽生さんの動画を見て気持ちを高めた。大先輩、目標とする選手。まず表彰台に乗れてうれしく思う。羽生さんのように金メダル目指して、これからも頑張りたい」と決意を新たにした。

3月に世界選手権を控えるが、夢舞台の残り時間は充電期間。「（事前合宿地の）バレーゼの時に3人でジェラートを食べに行きたいと言ってた。行けなかったので食べに行きたい」と笑顔で語った。