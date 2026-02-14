¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¡Û¸ø¼°Îý½¬¡¡°ËÆ£Í´õ¤¬2ËÜ130mÄ¶¤¨¡¡NHÆ¼´Ý»³´õ¤Ï3²óÌÜ¤ÇÁ´ÂÎ4°Ì¡¡üâÍüº»Íå¤Ï120m¸åÈ¾¤ò2ËÜ¡õ3²óÌÜ¤Ï²óÈò
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ½÷»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸ø¼°Îý½¬¡ÊÂç²ñ9ÆüÌÜ/¸½ÃÏ14Æü¡Ë
ËÜÈÖ¤Î¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡ÊKÅÀ128m/¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º141£í¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¿Ø¡£郄Íüº»ÍåÁª¼ê¡¢´Ý»³´õÁª¼ê¡¢ÀªÆ£Í¥²ÖÁª¼ê¡¢°ËÆ£Í´õÁª¼ê¤Î4¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥Ä´¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£Áª¼ê¡£1²óÌÜ¤ÏÁ´ÂÎ1°Ì¤È¤Ê¤ëÈôµ÷Î¥134.5m¤Ç2°Ì¡£2²óÌÜ¤â131£í¤Ç2°Ì¤È2ËÜ¤Î130mÄ¶¤¨¡£º£Âç²ñ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Èº®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ý»³Áª¼ê¤¬ºÇ¸å¤Î3²óÌÜ¤ÇÁ´ÂÎ4°Ì¡£Æ±¤¸¤¯º®¹çÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Î郄ÍüÁª¼ê¤Ï1²óÌÜ¤Ë125m¡¢2²óÌÜ¤Ë127m¡£3²óÌÜ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ï¸½ÃÏ15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú1²óÌÜ¡Û¢¨º¸¤«¤éÁ´ÂÎ½ç°Ì/Èôµ÷Î¥/ÆÀÅÀ
°ËÆ£Í´õ¡Ê2°Ì/134.5m/68.3¡Ë
郄Íüº»Íå¡Ê5°Ì/125m/61.5¡Ë
´Ý»³´õ¡Ê8°Ì/125m/57.5¡Ë
ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê10°Ì/123m/47.6¡Ë
¡Ú2²óÌÜ¡Û
°ËÆ£Í´õ¡Ê2°Ì/131m/61.8¡Ë
郄Íüº»Íå¡Ê7°Ì/127m/52.1¡Ë
´Ý»³´õ¡Ê11°Ì/118m/42.2¡Ë
ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê12°Ì/117m/37.6¡Ë
´Ý»³´õ¡Ê4°Ì/124m/46.4¡Ë
ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê10°Ì/118m/28.9¡Ë
°ËÆ£Í´õ¡Ê23°Ì/107m/10.5¡Ë
郄Íüº»Íå¡¡¤Ê¤·