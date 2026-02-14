【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】１１日の混合団体で２大会ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（クラレ）が、個人ラージヒル（ＬＨ、日本時間１６日）に向けた大会最後の公式練習に参加し、個人メダルへ万全の準備を整えた。

雨の降るなか、１回目は１２５メートル、２回目も１２７メートルと安定した医薬をみせた。午前中での練習。３回目は風の吹き方などナイターの試合とは異なることも考慮し、飛ばずに調整を終えた。「ここにきて初めての向かい風のなかだったが、試合はナイターなのであまりこの感覚ではないかなと思いつつ飛んでいた。やりたかった動作は確認できた。ナイターはだいたいバックの風だし、この感覚に慣れたくないのでサービスマンとも相談して２回で終わりにしました」と冷静だった。

１１日の混合団体で銅メダルを手にし、前回２２年北京五輪の混合団体でスーツの規定違反で失格した「北京の呪縛」から解放された。メダルを手にしたその夜は、「ずっとかけていました。寝るときもかけて寝ていました」と話し、余韻に浸っていたが、「もう切り替わっています」と気持ちはすっきり。個人のメダルにターゲットを絞った。

１８年平昌五輪銅メダル以来の個人のメダルは恩返しのメダルになる。ＬＨは今大会、女子で初めて採用される。五輪もない時から女子ジャンプ界を支えた先輩ジャンパーの背中を見続け、バトンを受け取った高梨にとっては覚悟の一戦だ。「しっかり成長した姿を先輩たちにみてもらいたい」と気持ちを高め、４度目の五輪の最終戦に臨んでいく。