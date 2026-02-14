鹿島の１９歳ＤＦ松本遥翔がＪ１デビュー「『ボール回ってこい』と思えた」けが人続出の右ＳＢで堂々プレー

◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ／イースト▽第２節 鹿島１―０横浜ＦＭ（１４日・メルスタ）

鹿島は横浜ＦＭに１―０で勝利し、開幕２戦目で初勝利を飾った。後半３１分に昨季のＪ１得点王・ＦＷレオセアラが決勝点を挙げた。

＊ ＊ ＊

２年目の１９歳・ＤＦ松本遥翔がＪ１デビュー戦を勝利で飾った。

１―０の後半３７分にＤＦ小池龍太に代わって本職の右サイドバックの位置へ。「緊迫した状況だったので少し緊張しましたけど、鬼さん（鬼木監督）から自分の良さを出すこと、しっかり守備から入ることを言われたので、やることが明確になりました」と勝ち点３に胸をなで下ろした。

無失点の継続で勝利をつかむ最低限のミッションを遂行した上で、ＦＷレオセアラに決定機となる好クロスを届けるなど、持ち味の攻撃性も発揮した。開幕前にＤＦ津久井佳祐が負傷し、ＤＦ濃野公人も開幕戦でのけがにより欠場。さらに小池も足を痛めたことで出場機会が回ってきたが、堂々とした立ち回りでそつなくプレーした。

ユース所属時から将来を嘱望され、高校３年時の２４年シーズンはＦＷ徳田誉とともにトップチーム二種登録。実質３年目となった今季、特別大会ながらＪリーグ公式戦デビューとなった。

「この（実質３年目の）タイミングで出れたことを前向きに捉えています。去年だったらメンタル的にも自信を持てなかったと思うので。今回は『ボール回ってこい』と思えたし、前向きにプレーできた」

鬼木達監督の就任により、若手も個人トレーニングを際限なく取り組める環境になった。攻守両面で精力的に技を磨いた結果が、自信を持ってプレーできる状況でのデビューにつながった。「去年から鬼さんになって、練習でうまくなることが多いなと感じている」と手応えを示し、今後に向け「自分の味を出していくことで、鬼さんからの見方も変わってくると思う。継続して自分の良さを出し続けたい」と意気込んだ。（岡島 智哉）