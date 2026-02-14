2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年2月4日、インスタグラムの公式アカウントを更新。過去のCDジャケット写真を投稿した。

2010年リリース「Monster」のジャケット写真

公開されたのは、2010年5月19日にリリースされた「Monster」のジャケット写真。メンバーの大野智さんが出演したドラマ「怪物くん｣（日本テレビ系）の主題歌で、スタイリッシュなモノトーンの衣装姿の5人が写っていた。

センターには、暗めのブラウンヘアで上下ブラックの衣装を着用した大野さんが、椅子に座って足を組んでいた。大野さんの横には同じく上下黒の衣装を着用した二宮和也さんが、腕を組んで椅子に座っていた。

松本潤さんは、おでこを出したヘアスタイルで、白いインナーにゴールドの装飾がデザインされた黒いジャケットを羽織り、黒いパンツのポケットに手を入れてクールな表情をみせていた。後方には、やや長めのヘアスタイルの相葉雅紀さんと櫻井翔さんが並んでいる。

この投稿には、「とにかくめちゃくちゃ智くんがかっこいい」「衣装からビジュ、サイコーやんサイコー」「大野くんのセンターやっぱり強い」「カッコ良すぎるんだけど」「たまらん！！」「みんな素敵」「かっこよくてうるうる」「まさに国民的アイドル」「生まれ変わったらまた嵐を探すわ」「ビジュ爆イケすぎる」といったコメントが寄せられていた。