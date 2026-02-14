川崎の米須玲音が復帰し今季初出場「貢献できたかな」借金20の苦境も待望の朗報

2月14日、B1東地区の川崎ブレイブサンダースに所属する米須玲音が右肩関節脱臼から復帰し、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第23節の宇都宮ブレックス戦で今シーズン初出場を果たした。

昨シーズン途中から加入した米須は、昨年9月のプレシーズンゲームで全治未定の大怪我に見舞われ右肩を手術。今シーズン開幕前からインジュアリーリストに登録され、ここまで公式戦での出場がなかった。前半戦はリハビリと治療に専念し、後半戦に突入した2月13日付でインジュアリーリストから抹消。ついに公式戦での復帰を果たした。

東地区首位の宇都宮を相手に、米須は第2クォーター残り8分40秒に岡田大河と入れ替わる形でコートイン。早々に長短のパスをカットされ2本のターンオーバーを犯したが、その後は果敢にリングを狙う姿勢も見せ、9分2秒のプレータイムで2得点6アシスト1スティールと持ち味を発揮した。





［写真］＝川崎ブレイブサンダース

大きな一歩を踏み出した米須は、「復帰戦ということで最初に出た時にパスばかり狙ってしまってターンオーバーで始まってしまったんですが、皆にももっとシュートを狙っていけと言われて、外れはしましたが良い形でシュートを打ててそこから乗っていくことができました。後半も自らのアシストだったりで貢献できたかなと思います。明日も上手くいかないことがあると思いますが、チームの勝利に貢献することにフォーカスしてプレーできればと思います」と、試合後にコメントした。

チームは86－93で敗れ借金20（9勝29敗）となったが、若き司令塔の米須が復帰したことは待望の朗報。今後は米須がどのようにプレータイムを伸ばし、川崎を勝利に導いていくのか注目だ。

■試合結果



宇都宮ブレックス 93－86 川崎ブレイブサンダース



宇都宮｜27｜19｜29｜18｜＝93



川 崎｜28｜10｜23｜25｜＝86





【動画】復帰初戦で魅せた！米須玲音の今季初アシスト