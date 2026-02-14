「僕にチャンスを与えてくれた」…クレイ・トンプソンが「ANTA」と生涯契約を締結

2月14日（現地時間13日）。フットウェア業界に精通するニック・デポウラ氏は、ダラス・マーベリックスのクレイ・トンプソンが、中国ブランド「ANTA」（アンタ）と生涯契約を締結したと報じた。

トンプソンは、同ブランドとの12年間におけるパートナーシップで、「KT」シリーズを1000万足以上も販売。これを受け、両者は長期間の契約を結ぶこととなり、先日36歳を迎えたベテランは、引退後もパートナーシップが続いていくこととなる。

ゴールデンステイト・ウォリアーズ時代から「アンタ」のシューズを着用してプレーをしているトンプソンは、同氏へこう話していた。

「『ANTA』は僕にチャンスを与えてくれたんだ。僕も『ANTA』にチャンスを与えることになった。これはまさに、理想的な組み合わせなんだ。『ANTA』を着用し始めた時から、僕のキャリアは飛躍的な成長を遂げた。いくつか記録を破り、複数のチャンピオンシップも勝ち獲って、オールスターゲームに出場して、オリンピックの金メダルも手にすることができた」

2019年に左ヒザ前十字靭帯を断裂し、その後も右足のアキレス腱断裂のため計2シーズン半を全休した苦しい時期もあったが、トンプソンはそれを乗り越えて今シーズンでキャリア13シーズン目に突入。

マブス在籍2年目の今シーズンは、ここまで49試合へ出場し、平均22.1分11.6得点2.4リバウンド1.4アシストに3ポイントシュート成功率37.5パーセント（平均2.9本成功）と、ローテーションの一角に入っている。

「彼らのサポートには本当に感謝しているんだ。それが僕の原動力になっているからね。アジア、フィリピン、そして世界中で過ごした時間はすごく特別なものだった。このスポーツを成長させ、ファンのみんなに会えたことは、決して当たり前のことではないし、一生の宝物になるだろうね」

トンプソンは「アンタ」への思いをそう語り、感謝していた。トンプソンのNBAキャリアはまだ続いていく。シュート力が持ち味のベテランにとって、自身の足元を支えるシューズの存在は、パートナーシップを結んでからより大きくなっていると言えるだろう。