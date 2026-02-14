W杯イヤーに鬼門突破!! 広島GK大迫敬介がプロ初のPK戦セーブ「ずっと練習していた」
[2.14 J1百年構想WEST第2節 広島 1-1(PK5-4) 岡山 Eピース]
1-1のまま90分間を終え、特別大会限定のPK戦にもつれ込んだ中国ダービー。地域の意地がぶつかるビッグマッチで主役の座を勝ち取ったのは、勝負のW杯イヤーに挑むサンフレッチェ広島の守護神GK大迫敬介だった。
互いのチームとも3人連続で成功し、迎えた先攻・岡山の4人目。左を狙ってきたMF藤井海和のキックに完璧なタイミングで跳ぶと、右手で強く弾いたボールがポストを叩いた。「タイミング自体は合っていたので、相手の助走の入り方をうまく見て、直感を信じて判断した」。このセーブが勝負を分け、広島は「勝ち点2」を獲得した。
「なかなか止められない日が続いていたので、今日こそ止めてヒーローになりたいと思っていた」。苦笑い気味に振り返った大迫の言葉どおり、26歳のGKにとってのPK戦は積年の課題だった。
プロ入り9年目でJリーグ通算210試合、日本代表10試合の実績を持つ国内屈指の守護神だが、オープンプレーでの研ぎ澄まされたシュートストップとは異なり、PK戦ではプロ入り後過去3回でセーブ経験なし。プロデビュー戦となった2019年のACL予選チェンライ・ユナイテッド戦(0-0、PK4-3)では相手が2本のキックを外したため勝利したものの、続く19年の天皇杯4回戦・大分戦(1-1、PK-9-10)、22年の天皇杯決勝・甲府戦(1-1、PK4-5)では全てのキックを決められ、タイトルを失う悔しさを味わっていた。
その間も努力は怠らなかった。かつての大迫はキッカーにテンポを外され、蹴られた時点で勝負が決まっていることも多かったが、タイミングを掴むためのトレーニングに尽力。その積み重ねが2023年10月13日、新潟で行われた日本代表の国際親善試合カナダ戦(○4-1)の試合中に実ったこともあった。
カナダ戦の前半22分、大迫は自身のファウルでPKを与えたが、FWジョナサン・デイビッドのキックをストップ。相手にタイミングを外されなかったことで、残した足でブロックする形でのセーブだった。プロ入り以降、大迫は試合中のPKも止めたことがなく、記念すべき初のPKストップ。試合後には「こういう舞台で一つ止めることで自分にとって良い感覚になった」と手応えを口にしていた。
もっとも大迫によると、その後もさらにPKの強化は続けてきたのだという。
特に力を入れ始めたのは昨季から。「キッカーのレベルが上がればもっと際どいコースに速いボールが来るので、それを止めてこそ。タイミングを合わせるだけじゃなく、そのスピードに対しても止められるような練習をしないといけないと思っていた」。コースを読んだ上で弾いたこの日のセーブはまさに近年のトレーニングの成果。「ずっと練習をしていて、練習を重ねるごとに止める回数も増えてきて、良い感覚をずっと持ち続けられていた。今日は止められる気がしていたので、それが結果として出て良かった」と大きな一歩を踏み出した。
「一つ止めることでやっぱり周りの見る目も変わってくると思うし、止められるキーパーという印象があることでキッカーに対してもプレッシャーになると思うので、こうした回数を増やしていきたいなと思います」(大迫)
長年の課題だったPK戦での成功体験は、半年後に迫る北中米W杯メンバー争いに向けても弾みになるはず。「W杯で上に行くためにはPK戦も含めて勝っていくのが自分たちの一つの仕事。その良いシミュレーションになるのがこの半年間だと思うので、自分もしっかりと止めて、勝たせて、この半年間でまた存在感を出していけたら」(大迫)。日常にPK戦が組み込まれる異例の特別大会を通じ、さらに逞しくなった姿でアメリカの地に立つ。
(取材・文 竹内達也)
1-1のまま90分間を終え、特別大会限定のPK戦にもつれ込んだ中国ダービー。地域の意地がぶつかるビッグマッチで主役の座を勝ち取ったのは、勝負のW杯イヤーに挑むサンフレッチェ広島の守護神GK大迫敬介だった。
互いのチームとも3人連続で成功し、迎えた先攻・岡山の4人目。左を狙ってきたMF藤井海和のキックに完璧なタイミングで跳ぶと、右手で強く弾いたボールがポストを叩いた。「タイミング自体は合っていたので、相手の助走の入り方をうまく見て、直感を信じて判断した」。このセーブが勝負を分け、広島は「勝ち点2」を獲得した。
プロ入り9年目でJリーグ通算210試合、日本代表10試合の実績を持つ国内屈指の守護神だが、オープンプレーでの研ぎ澄まされたシュートストップとは異なり、PK戦ではプロ入り後過去3回でセーブ経験なし。プロデビュー戦となった2019年のACL予選チェンライ・ユナイテッド戦(0-0、PK4-3)では相手が2本のキックを外したため勝利したものの、続く19年の天皇杯4回戦・大分戦(1-1、PK-9-10)、22年の天皇杯決勝・甲府戦(1-1、PK4-5)では全てのキックを決められ、タイトルを失う悔しさを味わっていた。
その間も努力は怠らなかった。かつての大迫はキッカーにテンポを外され、蹴られた時点で勝負が決まっていることも多かったが、タイミングを掴むためのトレーニングに尽力。その積み重ねが2023年10月13日、新潟で行われた日本代表の国際親善試合カナダ戦(○4-1)の試合中に実ったこともあった。
カナダ戦の前半22分、大迫は自身のファウルでPKを与えたが、FWジョナサン・デイビッドのキックをストップ。相手にタイミングを外されなかったことで、残した足でブロックする形でのセーブだった。プロ入り以降、大迫は試合中のPKも止めたことがなく、記念すべき初のPKストップ。試合後には「こういう舞台で一つ止めることで自分にとって良い感覚になった」と手応えを口にしていた。
もっとも大迫によると、その後もさらにPKの強化は続けてきたのだという。
特に力を入れ始めたのは昨季から。「キッカーのレベルが上がればもっと際どいコースに速いボールが来るので、それを止めてこそ。タイミングを合わせるだけじゃなく、そのスピードに対しても止められるような練習をしないといけないと思っていた」。コースを読んだ上で弾いたこの日のセーブはまさに近年のトレーニングの成果。「ずっと練習をしていて、練習を重ねるごとに止める回数も増えてきて、良い感覚をずっと持ち続けられていた。今日は止められる気がしていたので、それが結果として出て良かった」と大きな一歩を踏み出した。
「一つ止めることでやっぱり周りの見る目も変わってくると思うし、止められるキーパーという印象があることでキッカーに対してもプレッシャーになると思うので、こうした回数を増やしていきたいなと思います」(大迫)
長年の課題だったPK戦での成功体験は、半年後に迫る北中米W杯メンバー争いに向けても弾みになるはず。「W杯で上に行くためにはPK戦も含めて勝っていくのが自分たちの一つの仕事。その良いシミュレーションになるのがこの半年間だと思うので、自分もしっかりと止めて、勝たせて、この半年間でまた存在感を出していけたら」(大迫)。日常にPK戦が組み込まれる異例の特別大会を通じ、さらに逞しくなった姿でアメリカの地に立つ。
(取材・文 竹内達也)