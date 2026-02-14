「苦情が多く寄せられています」柏がホームゲーム来場時に関する声明を発表
柏レイソルは14日、ホームゲーム来場時の交通ルール遵守について、公式サイトで声明を出した。
クラブは「昨シーズンより、スタジアム周辺の近隣住民の方からクラブ宛に試合観戦時の公道における観戦者の通行マナーに関する苦情が多く寄せられています」と報告している。
続けて「特に多いのが試合前の三小通り(レイソル通り)に大きく広がって車両の通行を妨げる、歩行者が左側を通行して車両と接触しそうになるなどの行為です。そのような行為は、事故の危険性がありますので絶対におやめいただきますようお願いいたします」とし、「改めてご来場の際には交通ルール、マナーをご遵守いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、同日にホームゲーム当日の自家用車による送迎自粛に関する声明も発表している。
「試合前から試合後にかけてのスタジアム周辺道路(緑ヶ丘バス停 先からひばりが丘方面 など)への駐車および試合前後の送迎車両の駐停車は、近隣住民の方の通行の妨げとなるだけでなく、事故の要因となる可能性もあります。また、スタジアム近隣の施設への長時間、および無断駐車は近隣の方々への多大な迷惑となりますのでご遠慮ください」
クラブは「柏警察署との連携のもと、パトロールの強化に努めます」と表明し、「ご観戦いただく皆様には自家用車による送迎の自粛をお願いするとともに、違法駐停車は絶対におやめいただきますようお願い申し上げます」と協力を求めた。
