ＴＢＳ系「ひるおび」が１３日、放送され、プロフィギュアスケーターの織田信成さん、スノーボードジャーナリストの野上大介さんらが出演した。

織田さんと野上さんに挟まれる形で座っていたのが、黒髪ロングの清楚な雰囲気の女性。グレーのカーディガンのボタンを全て留め、セーターのように着こなし、水色のシャツの襟を出した上品コーデがさわやか。元カーリング女子日本代表の市川美余さん（３６）で、ＮＨＫのミラノ・コルティナ五輪の「デイリー・ハイライト」などにも出演し、反響を呼んでいる。

１４年に現役を引退しており、「ひるおび」登場で、ＳＮＳ上では「美人すぎん？」「市川さんで目の保養しつつの午後仕事」「タレントさんかと思ったら元カーリング選手の市川美余さんやった。当時も今も変わらず可愛いな」などの声が。ほかにも「美人すぎる市川美余が優勝」「カーリング史上最高の美女と言ったら間違いなく市川美余さん」「ずっと美人やな」「相変わらずバチクソかわいくねぇか？」などの声が書き込まれる反響となっている。