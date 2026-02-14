ミラノ・コルティナオリンピックは１３日、フィギュアスケート男子フリーで、鍵山優真（オリエンタルバイオ）が銀メダル、佐藤駿（エームサービス）は銅メダルを獲得。

三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位に終わった。

三浦は「（フリーの）４分間、自分を見せようと思った」と力強く滑り抜いた。冒頭の４回転ループを決めた後はジャンプでミスが続いても、「最後まで落ち着いて、五輪をいい結果で終わることができた」と語った。

鍵山、佐藤とはジュニア時代から競い合ってきた。「ジュニア１年目で僕は４回転ジャンプを跳んでいたけど、（佐藤）駿はもう２本を安定して決められて、（鍵山）優真も当時からバランスがいい選手だった」。２人にどう勝つかを考え、好きではなかったスピンを磨いた。今季のプログラムを作る際は、振付師に「優真と駿に勝てるものを作ってください」と依頼した。２人の存在が自らを高める原動力だった。

ＳＰで出遅れ、メダル争いに絡めなかった初の五輪の教訓は「４年に１度と意識せず、（他と同じ）一つの大会と思うこと」。雪辱へのスタートを見据えた。

（岡田浩幸）