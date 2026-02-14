投資家の桐谷さん76歳、夜マック満喫 食べたメニュー写真で紹介
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が13日、自身のXを更新し、マクドナルドで食べたメニューを発表した。
【写真】気になる！桐谷さんが注文したマクドナルドのメニュー
いつもは保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は食事を紹介。「QUOカードPayは期限があります。早めに使いたいけど本屋とコンビニぐらいでしか使っていませんでした。マツモトキヨシでも使えるのがわかって左は10日に購入してたもの」と写真を投稿。
続けて「クリームパンの消費期限が今日なので朝食べ、昼は弁当(優待のd払い)。夜はマクドナルドのハンバーグ(ポテトを食べて写した)」と伝えた。
マクドナルドによく通う桐谷さんは今回、ポテトと「炙り醤油風たまごベーコン肉厚ビーフ」を注文している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！桐谷さんが注文したマクドナルドのメニュー
いつもは保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は食事を紹介。「QUOカードPayは期限があります。早めに使いたいけど本屋とコンビニぐらいでしか使っていませんでした。マツモトキヨシでも使えるのがわかって左は10日に購入してたもの」と写真を投稿。
マクドナルドによく通う桐谷さんは今回、ポテトと「炙り醤油風たまごベーコン肉厚ビーフ」を注文している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。