¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â»³¸·¡Ê£·£´¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¡Ö£Â£Á£Ò¡¡£Í£Ù¡¡£Ð£Ì£Á£Ã£Å¡×¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»³¤Ï£±£¹£·£±Ç¯¤Ë¡¢¤Ð¤ó¤Ð¤Ò¤í¤Õ¤ß¡¢º£°æ¤Ò¤í¤·¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Âçºå¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤áÃ¦Âà¡££·£µÇ¯£··î¤Ë¡ÖËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£²Ç¯¤Ë¡Ö¿´Åà¤é¤»¤Æ¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öå«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹â»³¤¬Áª¶Ê¤·¤¿Á´£±£·¶Ê¤òÈäÏª¡£º£¤«¤é£¶£·Ç¯Á°¤Î£±£¹£µ£¹Ç¯¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Ú¥®¡¼ÍÕ»³¤Î¡ÖÆî¹ñÅÚº´¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¡×¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê£¹£¶Ç¯È¯Çä¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¡Ê¤³¤Î²Î¤ò¡Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È½¸ÃÄ½¢¿¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Í¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤òÎ¥¤ì¤ÆÅÔ²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¡Ê¼ã¼Ô¤Î¡Ë¤Ä¤é¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¾¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¶Ê¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎµìÆüËÜ·³¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¸Î¶¿¤ò»×¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿²Î¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Àï¸å¤Ëºî¶Ê²È¤ÎÉðÀ¯±Ñºö¤¬ÊÔ¶Ê¤·¤Æ¥Ú¥®¡¼ÍÕ»³¤¬²Î¤¦¤È£±£°£°ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡Ê£±£¹£µ£µ¡Á£·£°¡Ë¤Ç¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÃÏÊý¤ÎÇÀÂ¼¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»Â´¶ÈÀ¸¤Ïà¶â¤ÎÍñá¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡££µ£¹Ç¯¤Ë¾®ÎÓ°°¼ç±é¤ÇÆ±Ì¾±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢£·£¹Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡¦¸Î¶¿ÆÃµÞÊØ¡×¡Ê¿û¸¶Ê¸ÂÀ¼ç±é¡Ë¤Î·àÃæ²Î¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ÖÃÓ¾åÀþ¡×¡Ö¿´Åà¤é¤»¤Æ¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¹â»³¤Ïº£Ç¯¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡£º£¸å¤Ï£´·î£±£±Æü¤Ë£Â£Á£Ò¡¡£Í£Ù¡¡£Ð£Ì£Á£Ã£Å¤Ç¡¢£µ·î£¹Æü¤ËÅìµþ¡¦ÎýÇÏ¤Î¡Ö¹¾¸ÅÅÄ¥Þ¡¼¥¡¼¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£