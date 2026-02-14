°ìµÜÌ­¹°

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡ÖÂè£±£³²ó¥È¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÇÕ¡×¤Ï£±£´Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡°ìµÜÌ­¹°¡Ê£µ£´¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£¸£Ò¤òÆ¨¤²¤Æ²÷¾¡¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£µÁö£²¡¢£²¡¢£²¡¢£´¡¢£±Ãå¤È·ø¼Â¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£²Ãå¤À¤Ã¤¿½éÆü£±£±£Ò¤ÎÉÔÎÉ¹ÒË¡¤Ë¤è¤ë¸ºÅÀ£±£°¤¬¶Á¤­¡¢ÆÀÅÀÎ¨¤Ï½àÍ¥¥Ü¡¼¥À¤è¤ê¾¯¤·¾å¤Î£¶¡¦£²£°¡£¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ØÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ÎÂçÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£

¡¡º£Àá¤ÎÁêËÀ£µ£µ¹æµ¡¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï½ÐÂ­¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢À°È÷¤Ç¿­¤Ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÀï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£¥ì¡¼¥¹¤È£Ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¾¡Éé¶î¤±¤ËÄ©¤à¡£