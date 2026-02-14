◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。第８エンド（Ｅ）を終わって、６−４の逆転した。

強豪スイスのミスを少しずつ誘うことに成功し、流れはフォルティウスに傾いてきた。第６Ｅは、相手の２番目に投げるセカンドや、最終投者（スキップ）にプレッシャーをかけミスを誘った。最後は、複数点を取るには難しい陣形に追い込み、１点を取らせることに成功。フォルティウスは第７Ｅを有利な後攻で迎えることになった。

第７Ｅは、フォルティウスの３人目に投げるサードの小野寺佳歩が、１投目に、円形のハウス内に止めるショットが、そのまま外に出るミス。悪い流れにあったが、スイスのスキップの正確性が落ちてきた。最後はフォルティウスのスキップ吉村の精度が上がってきて、難しい２つの石を同時にはじき出すダブルテイクに成功。有利な後攻で２点を奪い、５−４と逆転した。

第８Ｅは、この日、最も精度が低かった小野寺が、２投目で改心のショットを決め、スキップへお膳立て。プレッシャーのかかったスイスのサードやスキップがミスを連発し、精度が上がってきた吉村は、ここでもダブルテイクを見事に成功し、フォルティウスは１点をスチールし６−４と差を開いた。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦。第２戦のデンマーク戦は、延長までもつれたが、７−１０で敗れ、２連敗でのスタートとなっていた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。