日本ハムは１４日、１軍キャンプ地・名護で１、２軍合同の紅白戦を行った。実戦初出場だったドラフト５位ルーキー・藤森海斗捕手（１８、明徳義塾）は、２打席目に柴田獅子（れお）投手（１９）から左翼線二塁打。見守った新庄剛志監督（５４）も評価した。

外寄りの真っすぐを、藤森は逆方向へ打ち返した。鋭い打球が三塁線を破る。「８番・ＤＨ」でスタメン出場すると、４回１死走者なしで迎えた第２打席。白組３番手・柴田の１４８キロを捉えた。“プロ初安打”となる左翼線二塁打。控えめに「ＤＯＭＩれ！」ポーズを決めたルーキーは「緊張して１打席目は自分らしさが発揮できなかった。２打席目は何としてもいい結果につなげようと打ちました」と振り返った。

課題も収穫も手にした初実戦だった。「低めのボール球を振るのが僕の欠点」と分析するように、第１打席は追い込まれて沈むボールに空振り三振。しかし第２打席は、２―２から低めのフォークを見逃し、フルカウントからの一打。しかも苦手の速球を打ち返し「速い球がずっと苦手で、ずっとそれを練習してきたので、練習の成果が出たかなと思います」と笑った。

新庄監督も「なかなか１年目から１５０近くのスピードボールを芯に当てること難しいのに、うまいことレフト線に打ったし、粘って粘っていい振りしてた。たいしたもんだなと思いました」と高く評価した。それでもまだ１８歳。まずはファームで鍛え上げ、近未来のチームを支える打てる捕手を目指していく。（山口 泰史）

◆藤森 海斗（ふじもり・かいと）２００７年６月２７日生まれ。北海道・根室出身。１８歳。中学から名門・明徳義塾に進学。高校２年夏、３年春に甲子園出場した。昨年９月にはＵ１８日本代表としてＵ１８ワールドカップに出場。主に「２番・左翼」として準優勝に貢献した。２５年ドラフト５位で日本ハムに入団。１７６センチ、７３キロ。右投左打。推定年俸５３０万円。