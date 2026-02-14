◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第２節 奈良１―０今治（１４日・ロートフィールド奈良）

Ｊ３の奈良クラブがホームでＪ２のＦＣ今治を破って今季初勝利を飾り、元日本代表ＦＷの大黒将志監督（４５）は、指揮官としての初白星を挙げた。試合終了のホイッスルが響くと、新人監督は次々とスタッフたちと抱擁。選手たちと固い握手をかわし「本当にうれしいですね」と、チームにとっても自身にとっても記念すべき１勝をかみしめ、「でも、これで終わりではない」と手綱を締めた。

開幕節のＪ２徳島戦（７日・ロートＦ）は０―６の惨敗。大黒監督は「それでも変わらず見に来てくれたサポーターに、喜んでもらいたい」。期するものがあった第２節は前半３５分、主将のＭＦ森田凜が右足で“チーム大黒”公式戦初ゴールとなる先制弾。守備陣も体を張り続け、格上を零封した。１４日で２４歳になった森田は「最高の誕生日。大黒監督はフランクに接してくれて、勝つことにこだわってやってくれている」と感謝。後半アディショナルタイムに勢いあまって審判への異議でイエローカードを食らった大黒監督も、試合後は笑顔で勝利のラインダンスに加わった。

戦いは続く。現役時代に点取り屋だった大黒監督は「シュートが少なかった」と相手の６本を下回る５本には不満げ。絶好の追加点のチャンスも逃したが「シュートを外したくて外している選手はいない。僕もフォワードだったから分かる」と選手に寄り添った。「できなかったところを修正し、良かったところを伸ばす作業を続けていく。一戦一戦しっかり戦って優勝を目指す」ときっぱり。かつて日の丸を背負った大黒監督の挑戦は、まだ始まったばかりだ。（田村 龍一）

◆大黒 将志（おおぐろ・まさし）１９８０年５月４日、大阪・豊中市生まれ。４５歳。Ｇ大阪ユースから９９年、トップ昇格。２００３年から３年連続２ケタ得点。０５年のＪ１初優勝に貢献。０６年にグルノーブル（フランス）移籍。トリノ（イタリア）でもプレー。国内外１２クラブを渡り歩き、栃木所属の２０年限りで現役引退。日本代表では０５年アジア最終予選・北朝鮮戦で後半ロスタイムに決勝点を奪い「大黒様」フィーバーに。０６年ドイツＷ杯にも出場。Ｊ１通算２０４試合６９得点。日本代表通算２２試合５得点。引退後は川崎コーチなどを経て昨年１２月、奈良監督就任。１７８センチ、７１キロ。