元Janne Da Arcのka-yu、ニューアルバムを掲げて全国4都市ツアーを7月より開催
元Janne Da Arcのka-yuが7月より、ニューアルバムを引っ提げて全国4都市を巡るツアー＜ka-yu THE LIVE 2026＞を開催することが発表となった。これは本日2月14日に三重・CLUB CHAOSで開催された＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -MIE 2026-＞にて発表されたものだ。
ka-yuは2025年、50歳のアニバーサリーイヤーに4ヶ月連続シングルリリース企画を実施したほか、バンド編成とアコースティック編成の両軸でライブ活動を展開してきた。
2026年はフルアルバムのリリースとツアー＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞の開催を既に発表しており、7月から10月までのツアーでは渋谷、金沢、大阪、名古屋といった4都市を巡るかたちだ。バンド形態では11年ぶりに訪れる場所もある今回は、ka-yuが培ってきたロックサウンドを全開で披露する渾身のツアーになるとのこと。
■全国4都市ツアー＜ka-yu THE LIVE 2026＞
▶＜ka-yu THE LIVE -July 2026-＞
07月19日(日) 東京・渋谷Rex
open16:00 / start16:30
▶＜ka-yu THE LIVE -August 8 2026-＞
08月08日(土) 石川・金沢vanvanV4
open16:00 / start16:30
▶＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026-＞
08月23日(日) 大阪・OSAKA MUSE
open16:00 / start16:30
▶＜ka-yu THE LIVE -October 2026-＞
10月03日(土) 愛知・名古屋HeartLand
open16:00 / start16:30
▼サポートミュージシャン
Kyrie (G / ex.NoGoD)
海 (G / vistlip) ※7月19日渋谷Rex公演を除く
宏崇 (Dr / R指定)
▼チケット
●Sチケット(特典付き)：\16,969
●A・B・Cチケット：\6,969
※別途ドリンク代
◯Sチケット特典
＜ka-yu THE LIVE -July 2026-＞
・整理番号：S1〜69
・S LIMITED ACRYLIC STAND［TYPE A］
・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS (オリジナルネックストラップ付き)
＜ka-yu THE LIVE -August 8 2026-＞
・整理番号：S1〜50
・S LIMITED ACRYLIC STAND［TYPE A］
・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS (オリジナルネックストラップ付き)
＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026-＞
・整理番号：S1〜69
・S LIMITED ACRYLIC STAND［TYPE B］
・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS (オリジナルネックストラップ付き)
＜ka-yu THE LIVE -October 2026-＞
・整理番号：S1〜39
・S LIMITED ACRYLIC STAND［TYPE B］
・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS (オリジナルネックストラップ付き)
※アクリルスタンドは2026年6月発売予定のニューアルバムのデザインを使用する予定
ご入場は整理番号順に以下の順番でご案内いたします。
Sチケット → Aチケット → Bチケット → Cチケット
※未就学児(6歳未満)は入場不可とさせていただきます。
※先行で完売した場合、一般発売はございません。予めご了承ください。
【S・Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE会員先行／抽選)】
＜ka-yu THE LIVE -July 2026- / -August 8 2026-＞
受付期間：2月14日(土)19:00〜3月1日(日)23:59
＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026- / -October 2026-＞
受付期間：3月14日(土)10:00〜3月29日(日)23:59
【S・Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE会員先行キャンセル分／先着)】
＜ka-yu THE LIVE -July 2026- / -August 8 2026-＞
受付期間：3月8日(日)10:00〜3月29日(日)23:59
＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026- / -October 2026-＞
受付期間：4月5日(日)10:00〜4月19日(日)23:59
【Bチケット プレオーダー (イープラス／抽選)】
＜ka-yu THE LIVE -July 2026- / -August 8 2026-＞
受付期間：4月4日(土)10:00〜4月19日(日)23:59
＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026- / -October 2026-＞
受付期間：4月25日(土)10:00〜5月10日(日)23:59
【Cチケット 一般発売 (イープラス／先着順)】
＜ka-yu THE LIVE -July 2026- / -August 8 2026-＞
発売日：4月25日(土)10:00〜
＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026- / -October 2026-＞
発売日：5月16日(土)10:00〜
プレイガイド：https://eplus.jp/sf/word/0000019911
■ライヴ＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞
6月26日(金) 東京・新宿ReNY
open18:00 / start18:30
▼サポートミュージシャン
Kyrie(G / ex.NoGoD)
海(G / vistlip)
宏崇(Dr / R指定)
▼チケット
◯Sチケット(特典付き)：\16,969
◯A・B・Cチケット：\6,969
※別途ドリンク代
Sチケット特典：
・整理番号：S1〜100
・終演後に実施する“Sチケットご購入者限定イベント”へ参加可能
・6月発売予定のアルバムのアナザージャケット(直筆サイン入り)をka-yu本人よりお渡し
※本特典にCD本体・CDケースは付属しません。
【S・Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE会員先行キャンセル分／先着)】
販売期間：2月15日(日)10:00〜3月8日(日)23:59
【Bチケット(イープラス／抽選)】
受付期間：3月14日(土)10:00〜3月29日(日)23:59
【Cチケット(イープラス／一般発売)】
発売日：4月4日(土)10:00〜
