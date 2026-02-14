■全国4都市ツアー＜ka-yu THE LIVE 2026＞

▶＜ka-yu THE LIVE -July 2026-＞

07月19日(日) 東京・渋谷Rex

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -August 8 2026-＞

08月08日(土) 石川・金沢vanvanV4

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026-＞

08月23日(日) 大阪・OSAKA MUSE

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -October 2026-＞

10月03日(土) 愛知・名古屋HeartLand

open16:00 / start16:30

▼サポートミュージシャン

Kyrie (G / ex.NoGoD)

海 (G / vistlip) ※7月19日渋谷Rex公演を除く

宏崇 (Dr / R指定)

▼チケット

●Sチケット(特典付き)：\16,969

●A・B・Cチケット：\6,969

※別途ドリンク代

◯Sチケット特典

＜ka-yu THE LIVE -July 2026-＞

・整理番号：S1〜69

・S LIMITED ACRYLIC STAND［TYPE A］

・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS (オリジナルネックストラップ付き)

＜ka-yu THE LIVE -August 8 2026-＞

・整理番号：S1〜50

・S LIMITED ACRYLIC STAND［TYPE A］

・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS (オリジナルネックストラップ付き)

＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026-＞

・整理番号：S1〜69

・S LIMITED ACRYLIC STAND［TYPE B］

・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS (オリジナルネックストラップ付き)

＜ka-yu THE LIVE -October 2026-＞

・整理番号：S1〜39

・S LIMITED ACRYLIC STAND［TYPE B］

・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS (オリジナルネックストラップ付き)

※アクリルスタンドは2026年6月発売予定のニューアルバムのデザインを使用する予定

ご入場は整理番号順に以下の順番でご案内いたします。

Sチケット → Aチケット → Bチケット → Cチケット

※未就学児(6歳未満)は入場不可とさせていただきます。

※先行で完売した場合、一般発売はございません。予めご了承ください。

【S・Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE会員先行／抽選)】

＜ka-yu THE LIVE -July 2026- / -August 8 2026-＞

受付期間：2月14日(土)19:00〜3月1日(日)23:59

＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026- / -October 2026-＞

受付期間：3月14日(土)10:00〜3月29日(日)23:59

【S・Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE会員先行キャンセル分／先着)】

＜ka-yu THE LIVE -July 2026- / -August 8 2026-＞

受付期間：3月8日(日)10:00〜3月29日(日)23:59

＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026- / -October 2026-＞

受付期間：4月5日(日)10:00〜4月19日(日)23:59

【Bチケット プレオーダー (イープラス／抽選)】

＜ka-yu THE LIVE -July 2026- / -August 8 2026-＞

受付期間：4月4日(土)10:00〜4月19日(日)23:59

＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026- / -October 2026-＞

受付期間：4月25日(土)10:00〜5月10日(日)23:59

【Cチケット 一般発売 (イープラス／先着順)】

＜ka-yu THE LIVE -July 2026- / -August 8 2026-＞

発売日：4月25日(土)10:00〜

＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026- / -October 2026-＞

発売日：5月16日(土)10:00〜

プレイガイド：https://eplus.jp/sf/word/0000019911