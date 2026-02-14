「しっかり入って安いバッグ」→ まさかの【ダイソー】にあった！「コスパ最強ショルダー」

デイリーで気兼ねなく使えて、収納力にも期待できるバッグが【ダイソー】ならプチプラで手に入るとの情報をキャッチ！ シンプルでスタイリッシュなデザインかつ、普段使いにありがたい実用性も備わっていているのが魅力です。コスパ優秀と言えそうだから、見逃したらもったいないかも。

収納力にも期待できる高見えバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

「TGC（東京ガールズコレクション）」とのコラボアイテムとして登場した「ショルダーバッグ」。シボの入ったレザー調素材で高見えするのがポイントです。サイズは29.5 × 30.5 × 7cmで、見た目以上に収納力がありそう。開口部はスナップボタン仕様で中身が見えにくいのも嬉しいところ。内側にキーリング付き、外側にチャームホルダー付き、ショルダーストラップは長さ調整可能で、これは価格以上かも。

日常からレジャーシーンまで活躍しそうなバッグ

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

手持ちと肩掛けの2通りで使える、ポリエステル素材の軽量バッグ。フロントの大きめポケットには、500mlペットボトルが入る収納力を備えています。メインポケットの開口部はファスナー付きで動いても中身が落ちることなく、デイリーからレジャーシーンまで頼りになりそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M