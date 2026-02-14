シント＝トロイデン、日本企業運営クラブとして史上初の欧州カップ戦出場へ

ベルギー1部のシント＝トロイデンVV（STVV）は2月12日、2025-26シーズンの終盤戦に向け、日本からの声援を力に変えるための新プロジェクト「MIRACLE STVV PROJECT」を始動すると発表した。

STVVは現在、ベルギーリーグで2位と躍進。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）を含む欧州最高峰の舞台への出場権獲得を射程圏内に捉えている。もし出場権を勝ち取ることができれば、日本企業が運営するクラブとして史上初の快挙となる。

クラブは、限られた予算や小さな街という制約を乗り越えて挑む現在の状況を「MIRACLE（奇跡）」と命名。本プロジェクトでは、今季の快進撃を紐解く特別コンテンツの発信や、ファン参加型イベントの開催、渋谷宇田川町の公式レストランバー「STVV LOUNGE」での限定キャンペーン、期間限定ポップアップストアのオープンなどを順次展開していく予定だ。

DMM.comが経営権を取得してから8年。現在チームには8人の日本人選手が所属しており、日本とベルギーの懸け橋として欧州の舞台を目指す。

立石敬之CEOのコメントは以下の通り。

「こんにちは、STVV CEOの立石敬之です。合同会社DMM.comがSTVVの経営権を取得してから、8年が経ちました。STVVは102年の歴史を持つクラブであり、私たちはその歴史の“いま”を預かっているに過ぎません。その中で、昇降格を繰り返しながらこの街とともに歩んできたクラブが、いまこの順位にいることには大きな意味があります。

これまで多くの困難がありましたが、選手、スタッフ、そしてファンの皆様がクラブを前に進めてくれました。現在所属する8人の日本人選手を含むすべての選手が、ピッチでその努力を体現してくれています。ぜひ日本からも、私たちの挑戦を応援してください」（FOOTBALL ZONE編集部）