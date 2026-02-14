◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日 女子デュアルモーグル（2026年2月14日 リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

今大会からの新種目、デュアルモーグルの女子が行われ、モーグルで4位だった冨高日向子（25＝多摩大ク）がベスト8入りした。藤木日菜（24＝武庫川女子大大学院）は2回戦で敗れた。

1回戦に快勝した冨高はユリア・ガリシェワ（33＝カザフスタン）に0.1秒先着を許したが、正確なターンとエアの得点で上回り、23―12で快勝した。1回戦で中尾春香（24＝佐竹食品）との日本人対決を制した藤木はテス・ジョンソン（25＝米国）と対戦。軽やかな滑りで中盤にジョンソンを抜いて先着したものの、ジャッジ全員の採点が「3―2」と割れる接戦の末に15―20で惜敗した。

デュアルモーグルはモーグルと同じくコブとエア台が設けられた急斜面を、2人が並んで滑り降りる。ジャッジは7人で、4人がターン、2人がエア、1人がタイムを担当。各ジャッジが持ち点の5点を2選手に振り分け、合計点数で勝敗を決める。

勝ち抜き方式のトーナメントで行われ、組み合わせはFIS（国際スキー連盟）のデュアルモーグルのランキング、今大会のモーグルの結果、FISポイントリストによって作成される。