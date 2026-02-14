ミラノ・コルティナオリンピックは１３日（日本時間１４日）、フィギュアスケート男子フリーが行われた。

ショートプログラム（ＳＰ）２位だった鍵山優真（オリエンタルバイオ）は銀メダルを獲得。金メダルは ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）だった。ＳＰ首位のイリア・マリニン（アメリカ）はミスが相次ぎ８位だった。ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス）が銅メダルだった。三浦佳生（オリエンタルバイオ）は１３位だった。

演技直後の鍵山は表情を失っていた。４回転サルコーは乱れ、今季初めて試合で跳んだ４回転フリップは転倒。理想にはほど遠く「悔しさがある」。ただ、父でコーチの正和さんの言葉に、少し気持ちが楽になった。「全力で滑りきってのメダル。素直に喜んでいい」――。４年間の歩みは、確かに刻み込んだ。

元フィギュア選手で五輪２大会出場の正和さんと共に銀メダルを獲得した２０２２年北京五輪後、日本男子のエースとして自らの立場は大きく変わった。多彩な４回転ジャンプを跳ぶイリア・マリニンにどう対抗するか。昨季は４回転ルッツなど高難度の技を構成に入れた結果、ミスが続いた。正和さんは「技術的なプレッシャーをかけすぎた」と後悔した。

シーズンが終わった昨年４月、２人で軽井沢に出かけた。鍵山が小学生時代を過ごし、スケートの練習に明け暮れた地。五輪シーズンへの準備に入るのだろうと気を引き締めたが、違った。桜を眺め、動物と触れ合う。競技のことを話さない父から一つだけ伝えられた。「優真のスケーティングは誰にも負けない」。今季は４回転ジャンプの種類を減らすことを決め、音がしないとまで言われる美しい滑りを極限まで磨いて完成度を高めた。

迎えたフリー。マリニンを含む多くの選手が重圧でジャンプに苦しむ中、揺るぎない「質」がものを言った。「悔しかったが、大会全体を見れば（自分は）よく頑張った」と鍵山。メダルの色は４年前と同じだが、正和さんは言う。「意味はかなり違う。褒めてあげたいと思います」（岡田浩幸）