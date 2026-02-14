2026年2月15日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
流行のアイテムを購入しよう。おしゃれをすると幸運度アップの日。
無駄遣いは禁物。今日手に入ったお金はまず貯金して。
こだわりの強さで運気がダウンするかも。臨機応変に対応して。
待つだけじゃ何も始まらない。チャンスは自分で探そう！
親友から相談事がありそう。親身になって考えてあげると吉。
気配りが大事。グループ行動では盛り上げ役に徹して。
のんびりできる日。時間を見つけて趣味を楽しむのも◎。
コミュニケーションが活発に。情報集めにはもってこい。
理想にこだわらず、しなやかに思考すると好結果に。
わがままが通りやすい日。たまっていた不満を解放しよう。
発展するチャンスが到来。困難な話ほど受ける価値あり。
物事の成果が上がる吉日。タイミングを重視すると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
流行のアイテムを購入しよう。おしゃれをすると幸運度アップの日。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
無駄遣いは禁物。今日手に入ったお金はまず貯金して。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
こだわりの強さで運気がダウンするかも。臨機応変に対応して。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
待つだけじゃ何も始まらない。チャンスは自分で探そう！
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
親友から相談事がありそう。親身になって考えてあげると吉。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
気配りが大事。グループ行動では盛り上げ役に徹して。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
のんびりできる日。時間を見つけて趣味を楽しむのも◎。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
コミュニケーションが活発に。情報集めにはもってこい。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
理想にこだわらず、しなやかに思考すると好結果に。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
わがままが通りやすい日。たまっていた不満を解放しよう。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
発展するチャンスが到来。困難な話ほど受ける価値あり。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
物事の成果が上がる吉日。タイミングを重視すると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)