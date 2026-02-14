「なんてオシャレな」柳原可奈子、チョコフォンデュで家族バレンタイン！ 「楽しそう〜」「しあわせ」
タレントの柳原可奈子さんは2月14日、自身のInstagramを更新。家族で過ごすバレンタインデーの様子を披露しました。
【写真】柳原可奈子、家族でバレンタイン！
「こんなに家族で楽しめるなんてサイコー」柳原さんは「チョコレートフォンデュと、手作りクレープでバレンタイン ジータにもチョコ渡せたよ みんなも素敵なバレンタインを過ごしてね〜」とつづり、11枚の写真を載せています。花柄のエプロン姿の柳原さんと赤いギンガムチェックのお揃いの洋服を着た2人の娘が、チョコレートフォンデュを楽しんだりクレープを作ったり、バレンタインデーを楽しむ様子を披露しています。
コメントでは「楽しそう〜」「なんてオシャレなバレンタインデー」「みーんなのバレンタインですねっ」「バレンタインも、こんなに家族で楽しめるなんてサイコー」「一緒に参加してる気分」「女子同士でバレンタインパーティー、いいですね」「こちらまでしあわせな気持ちになりました」との声が寄せられています。
「いつも元気パワーをありがとう」3日に40歳の誕生日を迎えた柳原さん。同日の投稿では、着物姿で2人の娘の間に座り、アフターヌーンティーでお祝いする様子を披露しています。いつも満面の笑顔の親子3人と、その姿を撮影する夫の気配に「とびっきりスマイルいつもパワーもらってます」「素敵なお写真で私も笑顔になりました！」「いつも元気パワーをありがとう」との声が多数寄せられています。(文:福島 ゆき)
