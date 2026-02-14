人気バンド「スターダスト☆レビュー」が14日、大阪城ホール（大阪市中央区）で開催されたFM大阪の飲酒運転撲滅啓発イベント「LIVE SDD 2026」に出演した。自身らの楽曲はもちろん人気アーティストらとのコラボを数々披露。プロジェクトリーダーとしてイベントを先導した。。

「ゆず」とのコラボでは、1曲目の「サヨナラバス」の後にボーカル＆ギター・根本要は「この1曲覚えるのが精いっぱい…脳みそパンクしそうだよ」と早くも弱音を吐き、笑わせた。

「何度もSDDはゆずも一緒に出てくれて。でもなかなか一緒にやる機会がなかったんで。今回お話を頂いたときはね、ほんとに俺たち去年何かいいことやったっけなあって。これで運がすべてなくなるような気がして」と笑顔。北川から「ほんとにうれしいです今日は。ありがとうございます」と返された。

自身らのステージでは、「ヒット曲がない」と自虐しながらも、オーケストラをバックに「夢伝説」「木蘭の涙」と立て続けに耳なじみのある有名曲を熱唱し、ファンを喜ばせた。

根本要は「飲酒運転をなかなか減らせないっていうのはちょっと歯がゆい。でもこうやってライブに来てくださる皆さんには、確実にそういう思いだけは伝わってるかなと思う」「みんなで飲酒運転撲滅できるように頑張って行きましょう」と呼びかけた。

最後は、長年同イベントの司会を務めたが、2024年12月に亡くなった小倉智昭さんがSDDの趣旨を伝えた過去のVTRが流れ、最後の曲「Healthe World」を紹介。スタレビ、同じくプロジェクトリーダーの「TRF」、この日の全出演アーティストと同曲を歌い、締めくくった。