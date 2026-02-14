◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第2節 岡山1（4PK5）1広島（2026年2月14日 エディオンピースウイング広島）

U―23代表のアジア杯優勝メンバーのMF小倉幸成（20）が開幕の福岡戦に続いて2試合連続先発出場したが、後半26分に2枚目のイエローカードで退場。岡山はこの広島戦もFW江坂任（あたる＝33）の強烈ボレー弾で先制したものの、前半アディショナルタイムに追いつかれると小倉の退場もあって勝ち越すことはできなかった。PK戦では4人目のMF藤井海和（22）が止められて開幕から2試合連続PK負けした。

木山隆之監督（53）は「自分たちが一番反省しなければいけないのは前半の失点。GKのゴールキックから始まっている。ということは、ウチが押し込んでいたシーンから始まったということ。10人になってから粘って（勝ち点）1ポイントが2ポイント、3ポイントにように選手はしっかりゲームを進めてくれた」と反省点をまじえながら選手をねぎらった。退場した小倉については「ファウルをしないで相手を止めることを覚えることが必要。代償は高かったが、他の選手が1―1で粘って負けなかったことを糧にしてほしい」と話した。

キャプテンマークを巻いた江坂は「（小倉が）ファウルもらう度に“退場するなよ、退場するなよ”と声かけていたんですけどね。オグが残り時間を無失点で終えたことを感じてくれていたらいい。まだデビュー2試合目ですから」と今後の精進に期待する。小倉のようにアグレッシブなプレーが持ち味のFW木村太哉（たかや＝27）は退場のシーンで背番号5の肩を抱いて言葉をかけた。「本人がアグレッシブにファイトする選手。これをきっかけに“行く、行かない”のところで迷うようになったらもったいない。2枚目もらわないことは大事だけど、その姿勢はやめるなよ。良さを消すなよと」諭したという。

小倉は22日のホーム開幕・G大阪戦は出場停止。U―20選抜として25日から試合がある「デンソーチャレンジカップ」に召集されており、まずは大学生に戻って悔しさを晴らすことになる。