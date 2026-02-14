春の陽気の中“バレンタイン”イベント続々…ひこにゃんへチョコのプレゼント！よみうりランドでは「チョコ積み選手権」が大盛り上がり

全国的に春の陽気になった14日は、年に一度の特別な日でもありました。

各地のイベントでは子供からも、大人からも歓声が上がっています。

バレンタインデーの14日、机いっぱいのプレゼントが贈られたのは滋賀・彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」です。

贈られた腹巻きを早速着けていました。

一方、東京と神奈川にまたがる遊園地・よみうりランドでは、バレンタインのイベント「全国チロルチョコ積み選手権」が行われました。

30秒間にチョコをいくつ積み上げられるかを競いますが、苦戦する参加者の姿も見られました。

そんな中、家族で参加した女性は18個積み上げていました。

午後3時半ごろからは、予選を勝ち抜いた人たちによる決勝戦が行われました。

キッズ部門は2回で26個積んだ女の子が、総合チャンピオンには3回で48個積み上げた男性が輝き、それぞれチョコ300個と1000個が贈られました。

14日は宮崎・西都市で19.9度を観測するなど、各地で3月から4月並みの春の陽気に。

佐賀市では一足早いひなまつりのイベント「佐賀城下ひなまつり」が始まりました。

2026年は子供たちに大人気の絵本「ノラネコぐんだん」とのコラボで実施され、会場周辺には長い列ができました。

お目当ては記念撮影です。

来場した子供は「ノラネコぐんだんに会いに来た」「ふわふわだった」と話しました。

イベントは市内の12会場で開かれ、約5000体のひな人形が展示されるということです。