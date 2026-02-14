ドジャースのクラインが、トレーニング施設で「圧巻の投球」

ドジャースのウィル・クライン投手が11日（日本時間12日）、米国のトレーニング施設「ドライブライン・ベースボール」で投球練習を行った。その様子が同施設の公式X（旧ツイッター）で公開され、ファンから「正直、これ打てるやついる？」などと驚きの声が上がっている。

公開された動画は「ウィル・クライン、キレキレのブルペン」と題され、スプリングトレーニング前に行った最後の投球練習の様子が収められている。クラインは速球、カーブ、スイーパー、カッターの4球種を交え、計28球を投げ込んだ。剛速球と切れ味鋭い変化球に、投稿には「圧巻の投球」と称賛の言葉が添えられている。

クラインは昨季、ドジャース球団初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献。「WS第3戦のヒーロー」としてファンに記憶されており、3連覇を目指す2026年シーズンへ向け、順調な仕上がりを見せている。

この投稿に日米のファンが反応。「剛速球」「強烈」「クラインを侮るな」「エグい」「素晴らしいね」「フォーシームが相変わらず伸びてんねぇ」「制球が安定すればかなり良いリリーフなる」「良い感じですね」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）