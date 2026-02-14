ジヨン、近藤春菜との2SHOTが話題！KARAの名曲をともに歌唱「可愛いが大渋滞」

ガールズグループKARAのジヨン（知英）が、お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜とのツーショットを公開した。

去る2月13日、ジヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ジヨン、『魔女宅』キキの姿で近藤春菜と2SHOT

キャプションには、近藤のアカウントをタグ付けしながら「春菜さんとジェットコースターラブ歌った！最高！ありがとうね」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジヨンが同日TBSで放送されたバラエティ番組『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』に出演したときの裏側を捉えたものである。彼女は2011年にリリースされたKARAの日本3rdシングルの同名タイトル曲『ジェットコースターラブ』などを歌唱した。

（写真＝ジヨンInstagram）

2枚目：左から近藤春菜、ジヨン

写真のなかのジヨンは、赤色のセーターに黒色のミニスカートを着用し、グレーのベレー帽をポイントとして加えた。近藤春菜と仲良さげにポーズを取る様子が、微笑ましい。

投稿を目にしたファンからは、「可愛いが大渋滞だよぉ」「バレンタインカラーとっても素敵」といった反応が寄せられていた。近藤本人も「こんなことがテレビでできるなんて！楽しかったーこちらこそ、ありがとう」というコメントを残した。

なお、ジヨンは日本テレビのドラマ『パンチドランク・ウーマン』に出演中だ。

◇カン・ジヨン（知英） プロフィール

1994年1月18日生まれ。本名カン・ジヨン。2008年にKARAに加入し、天真爛漫な魅力で多くのファンの心を掴んだ。2014年に当時所属したDSPメディアとの専属契約が満了すると、同年10月から日本を中心に女優として活動を開始。2019年12月からは再び拠点を韓国に移している。2017年に実姉がサッカー選手のチ・ドンウォンと結婚した。