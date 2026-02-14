◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第２節 ＦＣ東京１―１浦和（１４日、味スタ）

浦和はアウェーのＦＣ東京戦で後半アディショナルタイムに追いつかれ、今大会初のＰＫ戦に挑み、３―５で敗れた。浦和は２番手の元日本代表ＭＦ中島翔哉が失敗し、ＦＣ東京は５人全員が成功。開幕２連勝は逃したが、ＰＫ負けの勝ち点１を積み上げ、２試合で勝ち点は４で暫定２位となった。

開幕戦でゴールを決めたＦＷ肥田野がベンチ外となり、前半は多くのチャンスを作ることができず。後半は一進一退の中、後半３３分にＭＦ渡辺凌磨のゴールで先制した。その後は時間を使いながら、試合を終わらせたい展開だったが、最後まで守り切ることはできず。ＭＦ安居海渡は「今日はボールが浮いているシーンが多かった。ビルドアップのところなど、どこかで落ち着かせるタイミングを作らないといけなかった、と今は思います」と振り返り、試合をコントロールする必要性を説いた。

またセンターバックとしてＦＣ東京のＦＷマルセロ・ヒアンを封じきるなど奮闘したＤＦ宮本優太は「ラストの戦い方は修正しないといけない」と述べた。終盤も出来るだけラインを下げず、ボールにチャレンジすることをチーム全体に浸透させようとした。しかし失点シーンでは右サイドからのクロスを許し、最後はゴール前でＦＣ東京ＭＦ山田のマークが甘くなった。宮本はクロスの出所への寄せ、さらにその前のクリアボールを簡単に相手に渡さないことなどを反省点に挙げ「がんばるだけで守り切れるなら簡単ですけど、そう簡単なものではない。ただ戦い方自体が悪かったわけじゃなく、むしろよかったと思っているので。そこはポジティブに考えて、次のマリノス戦に向かっていければ。ここで自分たちのやり方を変えたら、元も子もない」と語り、気持ちを切り替えていた。