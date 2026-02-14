¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡´ÆÆÄ¡¢Æîº»ÎÉ¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¸å¤Ç¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤é¤â¤¦¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÈÎø°¦À®½¢¥à¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤¬Àä»¿¾å±ÇÃæ¤À¡£¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡Ö²Ò²Ò½÷¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¤òÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡£¤æ¤ê¤ä¤ó´ÆÆÄ¤ÈÁáÉÄÌò¤Ç¼ç±é¤·¤¿Æîº»ÎÉ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ýº£²ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡¤º¤Ã¤È±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¡Ê85¡Ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢5Ç¯Á°¤Ë¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÇÀ¸°Õµ¤¤Ë¤â¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î郄¶¶¡ÊÂçÅµ¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤ªÅÅÏÃ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë郄¶¶¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¤òºî¤ë»þ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¤»¤ê¤Õ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÏÎø°¦ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤ÇÎø¥Ð¥Ê¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤È¤³¤È¤óÄÉ¤¤¶î¤±¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Û¥é¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¶î¤±¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤é¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢郄¶¶¤µ¤ó¤ÈÆâÆ£¡Ê±ÍÎ¼¡Ë¤µ¤ó¤È3¿Í¤ÇÏÃ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Û¤Ü¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÝÆî¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Æî¡¡½é¤á¤ÆµÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢´°À®·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤È¤«¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢²¿¤«µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ä¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Æî¡¡½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤âÂÎÎÏÅª¤Ë¤â·ë¹½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àºî¶È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¥Û¥é¡¼¤È¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ï»æ°ì½Å¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³Î¤«¤Ë¥Û¥é¡¼¤È¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ï»æ°ì½Å¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥é¡¼Í×ÁÇ¤òÂ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î¥Ü¥±¤òÂ¤¹´¶³Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¡¼ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Å¤¬¤ê¤Ë¿Í¤¬¤Õ¡¼¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥Û¥é¡¼¤À¤±¤É¡¢¡Ö²¿¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¾Ð¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ì²¿¤ä¤Í¤ó¡¢²¿¤·¤è¤ó¤Í¡×¤È¤«ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤³¤¬¥³¥á¥Ç¥£¡¼Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÆî¤µ¤ó¤ÏÁáÉÄ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¡¡ÁáÉÄ¼«¿È¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ë¤È¶¸µ¤Åª¤Ç¤ª¤«¤·¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ï°ìÃ¶Ëº¤ì¤Æ¡¢ÁáÉÄ¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡¼Â¤ÏÁáÉÄ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»ä¼«¿È¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁáÉÄ¤Ë°ìÈÖ¶¯¤¤»×¤¤¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¥½¥¦¥ë¥á¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Æî¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÝÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡Æîº»ÎÉ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤¯¤ó°Ê³°¤Ï³§¤µ¤ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óºØÆ£¹©¤µ¤ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇºØÆ£¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀÚ¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤ê¸þ¤¯µ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¡Öº£ÅÙ±Ç²è¤ò»£¤ë¤Î¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤ä¡¢¿´³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â°Õ³°¤È¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤Ä¤¤¿Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±óÎ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Í¥¿¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤ò¤É¤ó¤É¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÂÎ²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ËÌä¤¤³Ý¤±¤Æ¡¢ÁªÂò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý´°À®ºî¤ò¸«¤¿°õ¾Ý¤Ï¡£
Æî¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿±Ç²è¤äºîÉÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÎäÀÅ¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯¿¶¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤¹¤´¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¡Ö¾×·âÅª²á¤®¤Æ°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡»ä¤Ï¡¢»£±Æ¤«¤éÊÔ½¸¡¢»Å¾å¤²¤È¡¢¤º¤Ã¤È¤Û¤ÜËèÆü¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²»¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ç²è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Ç¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡´ÆÆÄ¤Ã¤Æ½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿ÁáÉÄ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤ª¤Ã¤¿¤é·ù¤ä¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤ª¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤ä¤í¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÝºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«¤ë¿Í¤äÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤º¤Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æî¡¡ÁáÉÄ¤Ï¶¸µ¤Åª¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó°¦¤é¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ç¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸«¤ëÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¡¡»ä¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ò¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿¶¤Ã¤¿¿Í¤ËÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¡É¤¹¤¬¤¹¤¬½÷¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Îø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¸å¤Ç¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤é¤â¤¦¿¶¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡ÈÎø°¦À®½¢¥à¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÆþ¸ý¤Ç»ä¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡£ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë