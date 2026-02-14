人気音楽デュオ「ゆず」が14日、大阪城ホール（大阪市中央区）で開催されたFM大阪の飲酒運転撲滅啓発イベント「LIVE SDD 2026」に出演。SDDプロジェクトリーダーを務める「スターダスト☆レビュー」との初コラボを披露した。

北川悠仁は「僕たちスタレビさんとちゃんとやるの初めてなんですよ。では、“ゆずダスト☆レビュー”で…」と自己紹介し、スタレビのバンド、コーラスをバックに「サヨナラバス」からライブをスタートさせた。

北川は「スタレビさんはもちろんバンド、歌も素晴らしいんですけど、もうひとつやっぱり僕らスゴイなと思ってるのはコーラス。次の曲は、僕らからリクエストしまして、コーラスから始めたいとお願いした」と説明した。

そして「栄光の架橋」の冒頭を、スタレビのメンバーとアカペラでサビから始めるというスペシャルバージョンで披露し、観客を魅了。大きな拍手と歓声を浴びた。

北川は「いや〜イイ曲！」と自画自賛で笑わせ、「すばらしい、すばらしいですね」とスタレビとの化学反応に感激した。

「28年目のゆずです。スタレビさんは何年目？」と問い、「45年」の返答に「いや〜すごい！まだまだ28年です、がんばります」と気持ちを新たにしていた。