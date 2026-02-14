¡Ú¥¹¥¡¼¡ÛÌøËÜÍýÇµ¤¬¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë1²óÀïÇÔÂà¤ËÎÞ¡Öº£Æü¤Î·ë²Ì¤¬º£¤Î¼ÂÎÏ¡×¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼ ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë ½÷»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë 1²óÀï(Âç²ñ9ÆüÌÜ/¸½ÃÏ14Æü)
1²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌøËÜÍýÇµÁª¼ê¤¬¶¥µ»Ä¾¸å¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌøËÜÁª¼ê¤Ï¡¢16-19¤ÇÇÔ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¡£º£Æü¤Î·ë²Ì¤¬º£¤Î¼ÂÎÏ¤À¤È»×¤¦¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ê¤É¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿ÌøËÜÁª¼ê¡£¡ÖÃ¯¤«¤ËÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÎÊý¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£