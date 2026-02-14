JOY、株で嘆き 決算跨ぎで「泣きそうです」「２爆死１ちょいマイナス」
人気タレントのJOYが13日、自身の公式Xを更新。定期的に株について報告しているが、今回は「今日は３決算跨ぎで２爆死１ちょいマイナス。良い歳のおじさんだけど普通に泣きそうです」と嘆いた。
【画像】日経爆上げ！歴史的な日に…保有株で嘆くJOY
なお、JOYは9日、日経平均株価の終値が、衆院選で自民党の圧勝受けて5万6363円と史上最高値を更新したことに触れつつ、「僕の保有、この日経爆上げの影響受けず無風です。仲間はいますか？みんなの保有株は爆上がってるんですか？どうなの？ねぇ？一刻も早く教えて」と嘆いていた。
投資にハマるJOYは2025年4月7日、当日の日経平均株価が一時、2900円を超える大幅な下落もあり、「投資してるみんな、この下げの中どう対応してる？瞳を閉じて耐えてる？泣きながら売った？もしくは余力あって買ってる？そもそも上手くポジション調整してたからくらってない？僕は山手線で音楽聴きながら泣いてます」と暴落の影響を受けたことを伝えると、ネット上では心配する声が出ていた。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している、
