◇ミラノ・コルティナ五輪 第9日 カーリング女子1次リーグ（2026年2月14日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子1次リーグ第3戦が14日に行われ、開幕連敗の日本代表フォルティウスは世界ランキング1位のスイスと対戦。第7エンドでスキップ・吉村紗也香（34）がダブルテイクアウトを決め2点を奪い逆転した。

気持ちを切り替えて迎えた一戦。第1エンドはスイスに2点を先取されたが、第2エンドで1点を返す。再びスイスの後攻で迎えた第3エンドを1点止まりで切り抜け勢いに乗ったフォルティウスは、第4エンドで2点を奪い返し同点に追いつく。第5エンドは吉村がダブルテイクアウトを決めブランクエンドに。世界1位を相手に前半を3―3で折り返した。

先攻の第6エンドは相手に1点しか許さず3―4。いい流れで迎えた第7エンドで難しいショットながら、吉村がダブルテイクアウトを決め2点を奪い5―4とし、この試合初めてリードを奪った。

1次リーグは10チームの総当たりで、4位までが準決勝に進出。14日は2試合が予定されており、日本時間15日3時5分から同10位の米国と対戦する。